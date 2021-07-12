Aydın Ticaret Borsası üyelerine “İhracat Uygulamaları, Sanal Fuarlar Eğitimi” düzenledi

Aydın Ticaret Borsası, ihracatçı üyelerine yönelik Güney Ege Kalkınma Ajansı'nın 2020 yılı 6.dönem teknik destek programı kapsamında “İhracat Uygulamaları, Sanal Fuarlar Eğitimi” düzenledi.

Dış Ticaret Uzmanı ve Eğitim Danışmanı Ezgi Ülkü Aykut tarafından video konferans yöntemiyle gerçekleşen eğitimde, katılımcılara dış ticaret yol haritası, sanal fuarlar ve web sayfası entegrasyonu anlatıldı. Toplamda 21 saat süren eğitimde, ihracat yönetimi, pazarlama, satış becerilerinin oluşumu, dış ticarette yararlanılabilecek devlet hibe ve teşvik programları, hedef pazar belirleme, pazar araştırması ve pazar potansiyelinin tespiti, tarımsal ürün üretici ve ihracatçıları için dijital pazarlama, e-mail pazarlaması ile ilgili paylaşımlarda bulunuldu.

Eğitmen Ezgi Ülkü Aykut eğitimde, katılımcı firma temsilcilerinden gelen soruları yanıtlayarak dış ticarette yaşanan sorunların aşılması noktasında izlenilmesi gereken yol haritası hakkında bilgi verdi.

Üyelerinin dış pazarlara açılmasını, belirlenen hedef pazarlarda daha aktif ve etkin rol almalarına katkı sunmayı hedeflediklerini dile getiren Aydın Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Fevzi Çondur, “Borsamız, üyelerimize ve bölgemizin ekonomik sosyal kalkınmasına katkı sunabilmek adına modern yönetim anlayışı ile çalışmalarına devam etmektedir. Bu doğrultuda Güney Ege Kalkınma Ajansı'nın 2020 yılı 6.dönem teknik destek programı kapsamında düzenlenen İhracat Uygulamaları, Sanal Fuarlar Eğitimi ile üyelerimizin ihracat potansiyellerinin artırılması amaçlanmaktadır. Program kapsamında sektör temsilcilerine yönelik gerçekleştirilen bu eğitimin katılımcılarımıza oldukça faydalı olacağı kanaatindeyim. Eğitime katılım sağlayan üyelerimize, eğitimi gerçekleştiren Dış Ticaret Uzmanı ve Eğitim Danışmanı Ezgi Ülkü Aykut'a ve GEKA'ya teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.

Aydın Ticaret Borsası üyelerinin ihracat kapasitelerini artırma, hedef pazarlara açılmalarına katkı sağlamak amacıyla düzenlenen eğitimde tarıma dayalı sanayi sektöründe olan üyelerimize firmalarında yenilik, markalaşma, dijitalleşme, verimlilik ve dış ticaret kapasitesinin artırılması hedeflenmektedir. Güney Ege Kalkınma Ajansı'nın 2020 yılı 6.dönem teknik destek programı kapsamında “İhracat Uygulamaları, Sanal Fuarlar Eğitimi ve Danışmanlığı” projesi eğitimi ile Aydın Ticaret Borsası üyeleri farklı ülkelerdeki hedef kitleye satış yapma işlemleri hakkında bilgi sahibi olurken küresel ekonomi koşullarında yurtdışı piyasalarında online faaliyetlerin ayrıcalıkları ve ihracatın kolaylıkları ile tanışmış olup böylelikle ilimizin kalkınması ve geliştirilmesine de katkı sağlamış olacaktır.