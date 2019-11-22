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Aydın Ticaret Borsası üyelerine indirimli yabancı dil öğrenme imkanı

Aydın Ticaret Borsası ile özel bir yabancı dil eğitim merkezi arasında İndirim protokolü imzalandı.


Aydın Ticaret Borsası ve Özel Plato Amerikan Kültür Yabancı Dil Kursları arasında imzalanan protokol kapsamında Borsa üyeleri, çalışanları ve aile bireyleri 20 Kasım 2020 tarihine kadar bir yıl süreyle yüzde 10 indirimden yararlanabilecek.



ATB Yönetim Kurulu Başkanı Fevzi Çondur, “Aydın Ticaret Borsası ve Özel Plato Amerikan Kültür Yabancı Dil Kursları arasında imzalanan protokolden yararlanmak isteyen üyelerimiz, Borsamız tarafından verilecek belge ile başvurduklarında yüzde 10 indirimden yararlanabilecektir” ifadelerii kullandı.

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