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Aydın Ticaret Borsası üyelerine ‘Marka Olmak ve Markalaşmak' eğitimi

Aydın Ticaret Borsası, üyelerine yönelik olarak ‘Marka Olmak ve Markalaşmak’ eğitimi düzenliyor.

Aydın Ticaret Borsası, üyelerine yönelik olarak ‘Marka Olmak ve Markalaşmak' eğitimi düzenliyor.


Aydın Ticaret Borsası tarafından üye talepleri doğrultusunda oluşturulan eğitim takvimine göre, 19 Aralık Perşembe günü saat 09.30-16.00 arasında Aydın Ticaret Borsası'nda Marka Olmak ve Markalaşmak Eğitimi gerçekleştirilecek.



Denizli ABİGEM Eğitmeni Hakan Ömer tarafından verilecek eğitim; kendimizi ve beyin frekansımızı tanımalıyız, geçmişte-gelecekte ve anda yaşamak ve faydaları, ön yargılar ve ego nasıl bertaraf edilir? Pazarlama nedir? Nasıl bir karaktere sahibiz? Marka olmak nedir? Marka ve patent almak başlıkları altında gerçekleşecek. Eğitim kaydının oluşturulması için katılım sağlayacakların 18 Aralık Çarşamba günü saat 16.00'ya kadar 256-2115000 -142 nolu telefondan kayıtlarını yaptırmaları gerekiyor.

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