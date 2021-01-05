Aydın Ticaret Borsası ve Halk Bank arasında finansman anlaşması imzalandı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı M.Rifat Hisarcıklıoğlu ve Halk Bank Genel Müdürü Osman Arslan ile 365 Oda/Borsa yönetim kurulu başkanlarının katılımıyla gerçekleştirilen TOBB - Halkbank Tedarik Zinciri Finansmanı Lansmanı kapsamında Aydın Ticaret Borsası ve Halk Bank Bölge Müdürlüğü ile “Paraf Ticari Kredi Kartı ile Güvenceli Tedarik Zinciri Finansmanı Anlaşması” imzalandı.

Aydın Ticaret Borsası'nda Aydın Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Fevzi Çondur ve Halk Bank İzmir 2.Bölge Koordinatörü Akın Demirbaş arasında imzalanan protokol ile “Paraf Ticari Kredi Kartı ile Güvenceli Tedarik Zinciri Finansmanı Anlaşması” Aydın Ticaret Borsası üyeleri için devreye girmiş oldu.

Protokolün ardından açıklamalarda bulunan Aydın Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Fevzi Çondur, “Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) öncülüğünde Aydın Ticaret Borsası olarak Halk Bank İzmir 2. Bölge Koordinatörü Akın Demirbaş ile gerçekleştirmiş olduğumuz anlaşmanın öncelikle üyelerimize hayırlı olmasını temenni ediyorum. Bilindiği üzere pandemi süreci iş dünyasını olumsuz etkiledi. “Paraf Ticari Kredi Kartı ile Güvenceli Tedarik Zinciri Finansmanı Anlaşması “, üyelerimizin finansman ihtiyaçlarının karşılanması adına önemli bir protokoldür. Borsamız üyelerine alım satım işlemlerinde kolaylık sağlayacak olması, finansman ihtiyacını karşılarken üretim ve ticarette devamlılığını koruyacaktır. Üyelerimiz, Halk Bank tarafından, ciro ve kredibiliteye göre belirlenecek limitler dâhilinde bu sistemden faydalanabilecektir”dedi.

Bu anlaşmanın üyelere ekonomik anlamda nefes aldıracağını ifade eden Çondur, ticarette güven ortamının devam etmesi adına “Bu çalışmanın hayata geçirilmesindeki katkılarından dolayı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu ile Halk Bank Genel Müdürü Osman Arslan'a teşekkür ederim” dedi.

“Paraf Ticari Kredi Kartı ile Güvenceli Tedarik Zinciri Finansmanı Anlaşması “ hakkında detaylı bilgiler veren Halk Bank İzmir 2.Bölge Koordinatörü Akın Demirbaş, bu protokolün Aydın Ticaret Borsası üyelerinin ticari faaliyetlerini devam ettirmeleri noktasında katkı sağlayacağını, alım-satım işlemlerinin Halk Bank garantörlüğünde gerçekleştirilerek tahsilat konusunda her iki tarafında riskini sıfıra indirmeyi, esnek vade ve taksit imkânları ile daha fazla satış yapabilme imkanı tanıdıklarını ifade etti.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu lansmanda yaptığı açılış konuşmasında, Halk Bank ile çok önemli bir iş birliği başlattıklarını ifade ederek, Halkbank Paraf ticari kredi kartı sayesinde esnafın vadeli mal alım satımı, bankalardan kredi çekmekte ve çek senet gibi işlemlerinde yaşadığı problemlerin sona ereceğini söyledi. Tedarik zincirini güven altına alacak bu sistemin, KOBİ'lerin kredi faizlerinin düşmesine de yardımcı olacağını, düşen finansman maliyetleri, KOBİ'leri yatırım ve üretim için teşvik edeceğini, KOBİ'lerin ve dolayısıyla ülkemizin finansal istikrarı güçleneceğini belirtti.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı M.Rifat Hisarcıklıoğlu, Halk Bank Genel Müdürü Osman Arslan'a ve bu çalışmanın hayata geçirilmesinde emeği geçen herkese teşekkürlerini iletip hayırlı ve bereketli olmasını diledi.