Aydın Ticaret Borsası Yönetimi, kurumlar arası işbirliğine dikkat çekti

Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay'a iade-i ziyarette bulunan Aydın Ticaret Borsası Yönetimi, kurumlar arası işbirliğinin önemine dikkat çekti.

Aydın Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Fevzi Çondur, Meclis Başkanı Ahmet Bahri Erdel ve beraberindeki heyet Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay'ı makamında ziyaret etti. Gerçekleşen nezaket ziyaretinden dolayı memnuniyet duyduğunu ifade eden Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, Aydın'ın marka şehir olması adına sivil toplum kuruluşlarının sunacak olduğu projelere destek olmaya hazır olduklarını belirtti.

Ziyaretin oldukça verimli geçtiğini ifade eden Aydın Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Fevzi Çondur ise Aydın'ın tarımsal üretiminden itibaren tarımsal ürünün katma değerini yükseltecek tesislerinin yapılması gerektiğini, bu konuda da Aydın Ticaret Borsası olarak önemli atılımlarda bulunduklarını ifade ederek kurumlar arası işbirliğinin önemine dikkat çekti. Daha sonra Çondur, Aydın Ticaret Borsa'nın çalışmaları hakkında Efeler Belediye Başkanı M. Fatih Atay'a bilgilendirmede bulundu.

Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, Aydın için bugüne kadar yapılan hizmetlerde emeği geçen Aydın Ticaret Borsası yönetimine teşekkür ederek, Aydın'ın gelişmesi için bundan sonra da birlik ve beraberlik içerisinde çalışmalara devam edeceklerini belirtti.

Ziyaretin ardından Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay'a, Aydın Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Fevzi Çondur tarafından Aydın'ın yöresel ürünleri takdim edildi.

Gerçekleştirilen ziyarette Aydın Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Fevzi Çondur ile birlikte Meclis Başkanı Ahmet Bahri Erdel, Meclis Başkan Yardımcısı Ali Rıza Uyar, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Cengiz Ülgen, Yönetim Kurulu Üyesi Cihan Can, Meclis Üyeleri Mustafa Akdam, Ahmet Şenel, Mehmet Ali Avcu, Mehmet Akkan ile Genel Sekreter Neslihan Duymaz yer aldı.