Aydın Ticaret Borsası Yönetimi, TOBB Başkanı M.Rifat Hisarcıklıoğlu ile görüştü

Rifat Hisarcıklıoğlu'nu makamında ziyaret etti.

Kabulde TOBB Başkanı M.Rifat Hisarcıklıoğlu, yeni dönem çalışmaları için temennilerde bulunarak yeni hizmet döneminin hayırlı olmasını diledi. Aydın Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Fevzi Çondur, TOBB Başkanı M.Rifat Hisarcıklıoğlu'na Aydın Ticaret Borsası'nın gerçekleştirecek olduğu projeler hakkında bilgilendirmede bulundu.

Gerçekleşen ziyaret sonrası açıklamalarda bulunan Aydın Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Fevzi Çondur,“Aydın Ticaret Borsası olarak Ekim ayının ilk haftası seçimlerimizi tamamladık. Üyelerimizin teveccühü sonucunda göreve tekrar layık görüldük ”dedi. 3 dönemdir tek liste ile seçime girdiklerini ifade eden Çondur, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı M.Rifat Hisarcıklıoğlu'nun öncülüğünde Aydın ili ve ülkemiz ekonomisine önemli ölçüde katkı sağlayacak projeleri kazandırmaya devam edeceklerini belirtti.

Başkan Çondur,” Başkanımız, kentimizin ve bölgemizin sahip olduğu üretim potansiyelini arttırmak adına yaptığımız çalışmaları yakından takip ediyor. Kendisine her zaman üyelerimizden gelen talep ve önerilerimizi iletiyor, istişarelerde bulunuyoruz. Bugün gerçekleştirmiş olduğumuz ziyaretimizde de pamuk, zeytin ve zeytinyağında üyelerimizin yaşamış olduğu sorun ve talepleri ilettik. Ayrıca Kredi Garanti Fonu ve Eximbank ile ilgili ihracatçılarımızın yaşamış olduğu sorunları dile getirdik. Her konuda bizlere öncülük eden ve destek olan Başkanımız, ilettiğimiz konuların takibinde olacağını belirtti. Kendilerine bu konuda müteşekkiriz” dedi.

Aydın Ticaret Borsası'nda 2005 yılından bu zamana çeşitli kademelerde görev yaptığını ve TOBB'un faaliyetlerini yakından takip ettiğini belirten Çondur, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu'nun TOBB Başkanı olarak TOBB camiasına yeni bir vizyon kazandırdığını ifade etti. Mayıs ayında gerçekleşecek olan TOBB Genel Kurulu ile ilgili açıklamalarda bulunan Çondur, “Başkanımız, gerek yurtiçinde gerekse yurt dışında birliğimize kazandırmış olduğu vizyon ile tüm iş dünyasının sesi oldu. Başkanımızın gayreti ve özverili çalışmasını destekliyor, önümüzdeki 4 yılda da Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nde Başkan olarak görev yapmasını temenni ediyoruz ”dedi.

TOBB Başkanı M.Rifat Hisarcıklıoğlu'na gerçekleştirilen ziyarete Aydın Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Fevzi Çondur ile birlikte Meclis Başkanı A.Bahri Erdel, Meclis Başkan Yrd. Ali Çevik, Yönetim Kurulu Başkan Yrd. Cengiz Ülgen, Yönetim Kurulu Üyeleri Kazım Günaydın, Yakup Er ve Cihan Can, Meclis Üyeleri Mustafa Akdam, Ahmet Şenel, Adem Türkmen, Mehmet Ali Avcu, Mehmet Akkan ile Genel Sekreter Neslihan Duymaz katılım sağladı.