Aydın Ticaret Borsası Yörex Fuarı'nda

Antalya Ticaret Borsası öncülüğünde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği desteğiyle, bu yıl 10'uncusu düzenlenen Yörex Yöresel Ürünler Fuarı Antalya Expo Center'de Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı M.Rifat Hisarcıklıoğlu'nun katılımıyla açıldı.

Güney Ege Kalkınma Ajansı'nın destekleriyle hazırlanan Aydın ili standını, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı M.Rifat Hisarcıklıoğlu ziyarette bulunarak, yöresel ürünlerin tadına baktı. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ve TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu'na Aydın Ticaret Borsası tarafından Aydın'ın coğrafi işaretleri ürünleri Aydın kestanesinden imal edilmiş Kestane Şekeri, Aydın İnciri ve Coğrafi işaret başvuru sürecinde olan Aydın Memecik Zeytinyağı hediye edildi.

Aydın Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Fevzi Çondur, fuarla ilgili olarak yaptığı açıklamada, “Yörex Yöresel Ürünler Fuarı, üretildiği veya yetiştirildiği yörenin adıyla anılan ürünlerin tanıtılmasına katkı sağlayarak, unutulmasını önlemek amacıyla düzenlenen bir fuardır. "Sizi Oraların Nesi Meşhur" temasıyla bu yıl 10'uncusu düzenlenen Yörex Yöresel Ürünler Fuarında, Güney Ege Kalkınma Ajansı'nın destekleriyle, Aydın Ticaret Odası, Nazilli Ticaret Odası ve Nazilli Ticaret Borsası ile ortak standımızda tanıtımımızı gerçekleştiriyoruz. Ortak standımızda Aydın Ticaret Borsası olarak, Aydın Kestanesinden üretilen kestane şekeri, Aydın İnciri, Aydın Memecik Zeytini, Yamalak Sarısı, Aydın Memecik Zeytinyağı, Aydın Çam Fıstığı (Künar), Mısır, Pamuk, Zeytinyağlı Sabun, incir reçeli ve incir tatlısı tanıtımını yapıyoruz. Ayrıca Aydın denince ürünlerimiz ile birlikte akıllara gelen Efelerimiz tarafından yapılan görsel sunum ziyaretçiler tarafından büyük bir ilgi ile izleniyor. Yörex Yöresel Ürünler Fuarına her yıl katılım sağlayan Borsamız adına, Antalya Ticaret Borsası ve emeği geçen herkese teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.

Yörex Yöresel Ürünler Fuarına, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Cengiz Ülgen, Meclis Üyesi Ali Çevik, Mustafa Akdam ve Adem Türkmen ile Genel Sekreter Neslihan Duymaz katılım sağladı.

Fuar 27 Ekim Pazar gününe kadar Antalya Expo Center'de ziyaretçilerini ağırlayacak.