Aydın Ticaret Borsası'nda bayramlaşma merasimi

Ş. ve ATB Aydın Soğuk Hava Depoculuk A.Ş personelleri ile bayramlaştı.

Günün anlam ve önemine ilişkin duygu ve düşüncelerini dile getiren Aydın Ticaret Borsası Meclis Başkanı A.Bahri Erdel, "Bolluk ve bereketin, huzur ve güvenin yaşandığı Ramazan ayını geride bırakarak, sevgimizi, umutlarımızı, kardeşlik ve dostluğumuzu paylaşma, toplum olarak kaynaşma ve dayanışma günü olan bayrama ulaşmanın huzur ve sevincini yaşamaktayız. Bayramlar; insani, vicdani ve dini güzelliklerin birlikte paylaşıldığı, beraberlik ve kardeşlik duygularının, sevgi ve saygının en güzel örneklerinin sergilendiği, dargınlıkların ve küskünlüklerin unutulup, herkesin kucaklaştığı paylaşma ve dayanışma günleridir. Bu duygu ve düşüncelerle Ramazan Bayramı'nın ülkemize ve tüm İslam alemine huzur ve barış getirmesini temenni ediyor, Aydınlı hemşehrilerimizin, aziz milletimizin ve tüm İslam aleminin Ramazan Bayramı'nı kutluyorum" dedi.

Konuşmaların ardından Aydın Ticaret Borsası Meclisi, Aydın Ticaret Borsası, AYTB Aydın Laboratuvar Hizmetleri A.Ş. ve ATB Aydın Soğuk Hava Depoculuk A.Ş personelleri ile bayramlaşma merasimini gerçekleştirdi.