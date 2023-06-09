Aydın Ticaret Borsası'nda İncir Yetiştirme ve İşleme Eğitimi düzenlendi

Aydın Ticaret Borsası (ATB), 2023 Yılı Eğitim Programı çerçevesinde, incir sektöründe faaliyet gösteren üyelerine yönelik “İncir Yetiştirme ve İşleme Eğitimi” düzenledi. Teorik ve uygulamalı olarak gerçekleştirilen eğitimin ilk gününde katılımcılara; incirin tarihi, üretimi, incir bahçelerinde kültürel işlemler, yetiştiricilik, hastalık ve zararlılarla mücadele, hasat dönemi ve markalaşma süreci ile ilgili Tarım ve Orman Bakanlığı İncir Araştırma ve Enstitüsü Müdürlüğü tarafından bilgiler aktarıldı.

Tarım ve Orman Bakanlığı İncir Araştırma ve Enstitüsü Müdürlüğü ‘nde görevli olan Ziraat Yüksek Mühendisi Duygu Birol Dünyada ve Türkiye'de İncir Tarihi ve Ekonomisi, Dr. Sunay Dağ İncir Bahçe Tesisi, Çeşit Seçimi ve Kültürel İşlemler, Ziraat Yüksek Müh. Mehmet Ali Kargacık ile Ziraat Yüksek Müh. Mehmet Özkul İncirde Budama ve İlekleme, Dr. Özlem Doğan ile Ziraat Yüksek Müh. Eşref Tutmuş İncirde Hastalık ve Zararlılar, Gıda Yüksek Müh. Ramazan Konak İncirde Kurutma ve İşleme, Özener Patent ve Geleneksel Ürünler ve Coğrafi İşaretler Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Huriye Özener Pazarlama Ağı konularında katılımcıları bilgilendirdi. Eğitim çerçevesinde düzenlenen bilgilendirme sunumlarının ardından katılımcıların soruları yanıtlandı.

Eğitimin ikinci gününde katılımcılara bir işletmede Elleçleme Eğitimi düzenlendi. Kuru incirin aşamalarının aktarıldığı uygulamalı eğitimde firma temsilcileri, katılımcılardan gelen soruları yanıtlayıp, kuru incirin elleçleme sürecinde izlenilmesi gereken yol haritaları hakkında bilgiler verdi.

Tarımsal ürünlerde tanıtım, üretim ve eğitimi bir bütün olarak gördüklerini, Aydın Ticaret Borsası üyelerine ve ilimizin ekonomik sosyal kalkınmasına fayda sağlamak adına projeler geliştirmeye devam ettiğini ifade eden Çondur,“Üyelerimizin eğitim, bilgi, danışmanlık taleplerini değerlendirerek bu taleplerin karşılanması için gerekli çözümleri üretmek adına eğitimler düzenliyoruz. Bu hususta üretiminde hem ülkemizde hem de dünyada lider konumda olduğumuz kuru incirde kaliteli üretimin arttırılması adına Tarım ve Orman Bakanlığı İncir Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü ile birlikte İncir Yetiştirme ve İşleme Eğitimi gerçekleştirdik. Eğitimde emeği geçenlere ve katılımcılara teşekkür ediyorum” dedi.