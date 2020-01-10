İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Aydın Ticaret Borsası'ndan Emniyet Müdürü Mehmet Ekici'ye ziyaret

Aydın Ticaret Borsası Meclis ve Yönetim Kurulu üyeleri, İl Emniyet Müdürü Mehmet Suat Ekici’yi makamında ziyaret etti.

Aydın Ticaret Borsası Meclis ve Yönetim Kurulu üyeleri, İl Emniyet Müdürü Mehmet Suat Ekici'yi makamında ziyaret etti.


Aydın Ticaret Borsası Meclis Başkanı A. Bahri Erdel, Yönetim Kurulu Başkanı Fevzi Çondur, Meclis Başkan Yardımcıları Rıza Uyar ve Ahmet Şenel, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Cengiz Ülgen, Yönetim Kurulu Üyesi Kazım Günaydın, Meclis Üyeleri Ali Çevik ile Adem Türkmen'den oluşan heyet, Aydın Emniyet Müdürü Mehmet Suat Ekici'ye hayırlı olsun ziyaretinde bulundular.


Çondur, Aydın Emniyet Müdürü Ekici'yi 8. Uluslararası Aydın Gıda, Tarım ve Hayvancılık Fuarına davet etti


Aydın Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Fevzi Çondur, Aydın Ticaret Borsası çalışma alanları ve faaliyetleri hakkında bilgilendirmede bulunarak, Aydın Emniyet Müdürü Mehmet Suat Ekici'yi 23-26 Ocak 2020 tarihlerinde Aydın Efeler Pamuk Tarım Satış Kooperatifi depolarında gerçekleştirilecek olan 8. Uluslararası Aydın Gıda, Tarım ve Hayvancılık Fuarına davet etti.


Aydın Ticaret Borsası heyeti tarafından, Aydın Emniyet Müdürü Mehmet Suat Ekici'ye yeni görevinin hayırlı olması temennisinde bulunarak, Aydın inciri takdim edildi.


Aydın Emniyet Müdürü Mehmet Suat Ekici, Aydın Ticaret Borsası heyetine ziyaretlerinden duyduğu memnuniyeti ifade ederek, 8. Uluslararası Aydın Gıda, Tarım ve Hayvancılık Fuarını ziyaret etmekten memnun olacağını ifade etti.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.