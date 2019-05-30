Aydın Ticaret Borsası'ndan KOSGEB Müdürü Dülger'e ziyaret

Bahri Erdel, Yönetim Kurulu Başkanı Fevzi Çondur ve beraberindeki heye,t KOSGEB Aydın Müdürlüğü'ne atanan Sadullah Dülger'e hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Aydın Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Fevzi Çondur; yeni görevinin hayırlı olması temennisinde bulunarak, binamızda her zaman ihtiyaç halinde gereken desteği vereceklerini belirtti.

KOSGEB Aydın Müdürü Sadullah Dülger ise; “Borsamızın destek ve rehberliğinde hizmetlerimizi daha etkin olarak gerçekleştirmek için gayret edeceğiz, ilimizdeki Kobilerin desteklerimizden daha fazla faydalanmaları yönünde çalışmalarımız olacaktır” diyerek, Aydın Ticaret Borsası heyetinin ziyaretinden duyduğu memnuniyeti ifade ederek, teşekkür etti.

Aydın KOSGEB Müdürü Sadullah Dülger'e yapılan ziyarette Yönetim Kurulu Başkan Yrd. Cengiz Ülgen, Yönetim Kurulu Üyesi Abdülkadir Yıldız, Yakup Er ve Kazım Günaydın, Meclis Üyesi Mustafa Akdam ve Erkan Aslan ile Genel Sekreter Neslihan Duymaz yer aldı.