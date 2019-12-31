Aydın Ticaret Borsası'ndan üyelerine ‘E-Belge Bilgilendirme' eğitimi

01 Ocak 2020 tarihi itibariyle ve sonrasında mükellef grupları, sektörler ve brüt satış hasılatlarına göre zorunlu olarak e-arşiv, fatura, e-müstahsil makbuzu, e-belge, e-defter uygulamalarına geçmesi gereken mükelleflere yönelik Aydın Ticaret Borsası üyelerine Aydın Vergi Dairesi tarafından bilgilendirme yapıldı.

Aydın Vergi Dairesi Grup Müdürü Yusuf İpek, Gelir Kurumlar ve Diğer Vergiler Müdürü Derya Atalay ile Gelir Uzmanı İlker Akgedik tarafından yapılan bilgilendirmede, ayrıntılı olarak e-fatura, e arşiv fatura, e irsaliye, e-müstahsil makbuzu, e-defter konularında geçiş zorunluluğunun kapsamı, dayanağı ve zorunluluk geçiş tarihi hakkında bilgiler aktarılarak, Aydın Ticaret Borsası üyeleri tarafından yöneltilen sorular cevaplandırıldı.

Aydın Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Fevzi Çondur, yaptığı açıklamada; “01 Ocak 2020 tarihi itibariyle e-belge kullanımının zorunlu hale gelmesi dolayısıyla üyelerimize Aydın Vergi Dairemiz aracılığı ile bilgilendirmede bulunduk. Bilgilendirme toplantısına destek veren Aydın Vergi Dairesi Başkanı Cemil Müsevitoğlu'na, Grup Müdürü Yusuf İpek'e, Gelir Kurumlar ve Diğer Vergiler Müdürü Derya Atalay ile Gelir Uzmanı İlker Akgedik'e teşekkür ediyorum” dedi.