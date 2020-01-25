İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Aydın Ticaret Borsası'ndan zeytinyağı tadım eğitimi

AYDIN (İHA) – Aydın Ticaret Borsası, 8.

Aydın Uluslararası Gıda, Tarım ve Hayvancılık Fuarı'nda zeytinyağı tadım eğitimi verecek.


Bu yıl 8.'si gerçekleşen Aydın Uluslararası Gıda, Tarım ve Hayvancılık fuarı kapsamında, Aydın Ticaret Borsası Tadım Paneli uzmanları tarafından zeytinyağı tadım eğitimi verilecek. Eğitim fuarın son günü olan 26 Ocak 2020 Pazar günü 13.30-15.30 saatleri arasında otogar karşısında bulunan Aydın Efeler Pamuk Tarım Satış Kooperatifi idare binası konferans salonunda gerçekleşecek.


Aydın Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Fevzi Çondur, yaptığı açıklamada; “8. Aydın Tarım Gıda ve Hayvancılık fuarımız kapsamında 26 Ocak 2020 Pazar günü 13.30-15.30 saatleri arasında T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı ile Uluslararası Zeytin Konseyinden (International Olive Council / IOC) akredite olan, Aydın Ticaret Borsası Tadım Paneli uzmanları tarafından Zeytinyağı nedir? Zeytinyağı üretiminde nelere dikkat edilmesi gerekir? Zeytinyağı nasıl muhafaza edilmelidir? Doğru zeytinyağı nasıl olmalıdır? Duyusal tadım analizi nasıl yapılır? Başlıkları altında eğitim verilerek, katılımcılara uygulamalı duyusal tadım analizi yaptırılacaktır. Eğitimimiz 30 kişi ile sınırlı olmakla birlikte, katılmak isteyenlerin 26 Ocak Pazar günü saat 12.00'ye kadar fuar alanındaki Aydın Ticaret Borsası standından kayıtlarını oluşturmaları gerekmektedir” dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.