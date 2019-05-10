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Aydın Toplum Ruh Sağlığı Merkezi'nden Anneler Günü kermesi

Aydın Toplum Ruh Sağlığı Merkezi’nde tedavi gören danışanlar tarafından yapılan süs eşyaları, tablolar ve el işleri, Anneler Günü’ne özel düzenlenen kermesle alıcılarıyla buluştu.

Aydın Toplum Ruh Sağlığı Merkezi'nde tedavi gören danışanlar tarafından yapılan süs eşyaları, tablolar ve el işleri, Anneler Günü'ne özel düzenlenen kermesle alıcılarıyla buluştu.


Gençlik Caddesi'ndeki kermese; İl Sağlık Müdürü Dr. Fevzi Yavuzyılmaz, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Seyfi Bozçelik, Kültür ve Turizm İl Müdürü Murat Yılmaz, Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanı Uzm. Dr. Selma Özcan, Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Dr. Aslı Candal, Personel ve Destek Hizmetler Başkanı Erol Dinçer, Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkan Yardımcısı Op. Dr. Reha Arsan, Efeler İlçe Sağlık Müdürü Dr. Sabri Tamer Özçelik, Hastane Başhekim Vekili Uzm. Dr. Erhan Eken, hastane yönetimi, TRSM Sorumlu Hekimi Uzm. Dr. Çağlar Açıkgöz, TRSM danışanları, hastane personeli ve vatandaşlar katıldı.


Kermeste Toplum Ruh Sağlığı Merkezi danışanlardan oluşan Halk Oyunları ekibinin gösterisi vatandaşlardan yoğun alkış aldı.

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