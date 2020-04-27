İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Aydın Tren Garı öksüz kaldı

Korona virüsü (Kovid-19) salgını sonrasında tren seferlerinin kısıtlanmasının ardından, Türkiye’nin ilk demiryolu hattının üzerinde bulunan Aydın Tren Garı öksüz kaldı.

Korona virüsü (Kovid-19) salgını sonrasında tren seferlerinin kısıtlanmasının ardından, Türkiye'nin ilk demiryolu hattının üzerinde bulunan Aydın Tren Garı öksüz kaldı.


TCDD Taşımacılık A.Ş. tarafından korona virüsü salgınıyla mücadele kapsamında, şehirlerarası yolculukların kısıtlanması nedeniyle 28 Mart 2020 tarihinden itibaren Yüksek Hızlı, Anahat ve Bölgesel Trenlerin geçici olarak işletilmeyeceğini bildirmesinin ardından Aydın'da il genelinde tren seferleri iptal edildi.


Anadolu topraklarında 1866 yılında Sultan Abdülaziz döneminde tamamlanan 130 kilometrelik demiryolu hattı üzerinde bulunan Aydın Tren Garı'na bir aydan bu yana tren yanaşmadı. Günde 7-8 trenin yanaştığı garda şu an sessizlik hakim sürerken, korona virüs salgınının sona ermesinin ardından tren seferlerinin tekrar başlaması ile garın tekrar eski günlerine dönmesi bekleniyor.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.