Aydın TÜMSİAD, Polis Haftası'nı kutladı

kuruluş yıldönümü sebebiyle bir kutlama mesajı yayınladı.

Başkan Nusret Ünal imzalı açıklama şöyle;

“Toplum huzurumuzun cefakâr emekçileri Polis Teşkilatımızın kuruluşunun 174. yıl dönümü kutlu olsun. Sosyal ve ekonomik hayatımızın temeli olan iç güvenlik olgusunun yılmaz bekçileri olan Polis kardeşlerimize millet olarak minnettarız. Bu vesile ile görevlerinin başında Şehit olmuş polislerimizi rahmet ve minnetle anıyor, müstesna haftalarını kutluyoruz.”