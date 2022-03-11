Aydın Turizm Çalıştayı öncesi imzalar atıldı

Turizm kentleri ile dikkat çeken illerden olan Aydın'ın, turizm potansiyelinin ve cazibesinin artırılması adına gerçekleştirilecek olan Turizm Çalıştayı öncesinde imzalar atıldı.

Önemli turizm kentlerinden olan Aydın'da 13-15 Mayıs tarihlerinde Aydın Valiliği koordinesinde düzenlenecek olan Turizm Çalıştayı öncesinde Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) ile Aydın Valiliği arasında protokol imza töreni gerçekleştirildi. Valilik Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen törende hazır bulunan Aydın Valisi Hüseyin Aksoy ve ADÜ Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir protokolü imzalayarak çalıştayın Aydın turizmi açısından hayırlı olmasını diledi.

Törenin ardından açıklamalarda bulunan Vali Aksoy, çalıştayın Aydın turizmi adına önemli olduğunu vurgulayarak; “Aydın Turizm Çalıştayı'nı gerçekleştirmek üzere Adnan Menderes Üniversitemiz ile bir protokol imzaladık. Aydın turizmde önemli potansiyelleri olan bir kent ve mevcut durumu görmek, daha iyi bir noktaya taşıyabilmek için bu süreçte yapabileceğimiz çalışmaları ortaya koymak adına turizm sektörünün tüm paydaşları ile beraber bir turizm çalıştayı yapmaya karar verdik. 13-15 Mayıs tarihleri arasında Kuşadası ilçesinde bu turizm çalıştayı gerçekleştirilecek. Bu konuda ADÜ Rektörüne, Turizm Fakültesine, Turizm Meslek Yüksek Okulu'nun yöneticilerine, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünün mensuplarına bu çalıştayda önemli görevler düşüyor. Ayrıca sektörden birçok kişinin görüş ve önerilerini alarak bu çalışmalarımızı gerçekleştireceğiz. İlimizin turizmini biraz daha üst noktalara taşıyabilmek adına bu çalıştayın da bizlere önemli bir katkısı olacağını düşünüyorum. Bu anlamda şimdiden bu çalışmada görev alacak olan bütün kişi ve kurumlara teşekkür ediyorum. Birçok akademisyenimiz bu çalıştayda görev alacak, çalışma grupları oluşturularak bu çalışma gruplarımızın ön hazırlıkları şimdiden başladı. 13-15 Mayıs tarihleri arasında da bu ön hazırlıkların ayrıntılı olarak tartışılarak sonuçlarının alınacağı ve daha sonrada bir rapor haline gelerek bundan sonraki süreçte yol haritamızda bize rehberlik edeceğini değerlendiriyoruz. İlimiz için böylesine önemli bir projede bizlerle işbirliği yapan ADÜ'ye teşekkür ediyorum. İl Kültür ve Turizm Müdürlüğümüz, turizm sektörünün tüm paydaşları ilgili kurum ve kuruluşlarımızla, yerel yönetimlerimizle iş birliği içerisinde bu çalışmalarımızı sürdürmeye devam edeceğiz” dedi.