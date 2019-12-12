İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Aydın Türk Ocakları'ndan ‘Atsız' konferansı

Aydın Türk Ocakları Gençlik Kolları H.

Nihal Atsız'ın 44'üncü ölüm yıldönümü münasebetiyle bir anma programı düzenledi.


Anma programına Aydın Türk Ocakları Gençlik Kolları Başkanı Selim Abalı, Türk Eğitim-Sen önceki dönem Şube Başkanı Rıdvan Naci Devli, Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Türk Dünyası Araştırmaları Topluluğu üyeleri ve Türk Ocağı üyeleri katıldı.


Konferansa konuşmacı olarak Türkçe Öğretmeni ve Türk Eğitim Sen Karpuzlu İlçe Başkanı Gökberk Devrim katıldı.


Programın açılış konuşmasını yapan Aydın Türk Ocakları Gençlik Kolları Başkanı Selim Abalı, “Hüseyin Nihal Atsız Türk milliyetçiliğinin önündeki idol insanlardan birisidir. Çok yönlü bir adamdır” dedi.


Konuşmacı olarak katılan Türkçe Öğretmeni ve Türk Eğitim Sen Karpuzlu İlçe Başkanı Gökberk Devrim de yaptığı konuşmada Atsız'ın hayatına değinerek, “Atsız Yusuf Akçura, Ziya Gökalp'ten sonra Cumhuriyet döneminin kurucusudur. Türkçülüğün tarihine baktığımızda birçok Türkçü ismi sayabiliriz ancak bu üç isim Türkçülüğün temel taşı olması bakımından çok önemli isimlerdir” diye konuştu.


Konferans konuşmacı Devrim'in katılımcılar tarafından yöneltilen soruları yanıtlaması ile son buldu.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.