Aydın Türkiye genelinde rüzgar kurulu gücü en yüksek 7'nci il oldu

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından yayımlanan tabloya göre rüzgar kurulu gücü 387,4 MW olarak açıklanan Aydın, Türkiye genelinde kurulu gücü en yüksek 7'nci il oldu.

Türkiye genelinde 2001 yılında 19 MW olarak tespit edilen kurulu rüzgar gücü 2021 Ağustos ayı sonu itibari ile 10 bin MW'a çıktı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda Türkiye'nin rüzgar gücünün son 20 yılda 526 kat arttığını belirtildi.

Aydın kurulu gücü en yüksek 10 il arasında yer aldı

Açıklanan tabloya göre Aydın 387,4 KW ile Türkiye genelinde rüzgar kurulu gücü en yüksek 7'nci il oldu. Birinci sırada bin 715,2 KW ile İzmir yer alırken, İzmir'i bin 296,3 KW ile Balıkesir, 898 KW ile Çanakkale, 698,6 KW ile Manisa, 477 KW ile İstanbul, 411 KW ile Hatay, 387,4 KW ile Aydın, 384,9 KW ile Kırklareli, 323,8 KW ile Afyonkarahisar ve son olarak 285,4 KW ile Bursa takip etti.

"Rüzgar ekip, enerji biçmeye devam ediyoruz"

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez de paylaşımında, "2002'de 19 MW olan RES kurulu gücümüz Ağustos'ta 10.000 MW'ı aştı. Türkiye'nin rüzgarı yerli teknoloji öncülüğünde esmeye devam ediyor. Rüzgar ekip enerji biçmeye devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.