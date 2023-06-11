Aydın, Türkiye Yüzyılı'nı Koçarlı'dan kutladı

Aydın'ın Koçarlı ilçesinde düzenlenen 'Yüzyılın Konseri'nde Uğur Işılak rüzgarı esti.

Koçarlı Belediyesi tarafından, Koçarlı Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleştirilen konserde Anadolu Rock'tan, Halk Müziği'ne zengin repertuvarını hayranları için seslendiren Uğur Işılak, Türkiye Yüzyılı heyecanını muhteşem performansıyla alanı dolduran binlerce vatandaşa yaşattı.

Demokrasi Kenti Koçarlı'da "Yüzyılın Konseri" etkinlikleri çerçevesinde ilçeye gelen ünlü sanatçı Uğur Işılak, verdiği muhteşem konserde sevenlerinden büyük ilgi görürken şarkılarıyla dinleyenlerine büyük coşku yaşattı. Konserde Işılak'a Koçarlılılar Türk bayrakları ile eşlik etti.

Büyük ilgi gören konserde konuşma yapan Koçarlı Belediye Başkanı Nedim Kaplan; “İlçemize getirdiğimiz yeniliklerin yanında sosyal ve kültürel etkinlikleri de ön planda tutarak vatandaşlarımızı bir an olsun hayat koşuşturmasına kısa bir mola vermeleri ve keyifli anlar yaşamaları için şimdi de ülkemizin sevilen sanatçısı Uğur Işılak'ı hemşerilerimiz ile buluşturduk. Yüzyılın Konseri'nde yine mükemmel bir Koçarlı var karşımda. Coşkuya ve heyecana ortak olmak için alanı dolduran herkese teşekkür ediyorum” dedi.

Konuşmanın ardından, Başkan Kaplan Uğur Işılak'a çiçek ve yöresel ürün sepeti hediye etti. Gerçekleşen konsere AK Parti Aydın Milletvekilleri ile kamu kurum müdürleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.