İhlas Haber Ajansı

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Aydın, ülke ekonomisine katkı sağlamaya devam ediyor

Türkiye’nin en fazla ihracat yapan bin sanayi kuruluşları içerisinde Aydın’dan da 6 firma yer aldı.

Türkiye'nin en fazla ihracat yapan bin sanayi kuruluşları içerisinde Aydın'dan da 6 firma yer aldı.



Ülke genelindeki önemli tarım ve sanayi kentlerinden olan Aydın'ın sanayisi de her geçen gün büyümeye ve gelişmeye devam ediyor. Dünya genelindeki olumsuz gelişmelere, ekonomik sorunlara, fiyat artışlarına rağmen Aydın sanayisi büyümeye ve üretmeye devam ederken şehir ekonomisinin yanında olma sorumluluğunu da güçlü bir şekilde sürdürüyor. Bu çerçevede Aydın'da faaliyet gösteren 6 firma büyüme kaydederek 2022 yılında Türkiye'nin en fazla ihracat yapan bin sanayi kuruluşu arasında yer aldı.

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