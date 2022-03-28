Aydın Ülkü Ocakları doğa yürüyüşüne çıktı

Aydın Ülkü Ocakları İl Başkanlığı'na bağlı orta öğretim birimi, doğa yürüyüşüne çıktı. Ülkü Ocakları Aydın İl Başkanı Hakan Karakuş önderliğinde orta öğretim birimine bağlı genç ülkücüler doğa yürüyüşüne çıkarak spor yaptı. Yaklaşık 50 kişilik teşkilat mensubu gençler 25 kilometre yürüdü. Sık sık doğa yürüyüşü yapacaklarını belirten Ülkü Ocakları Aydın İl Başkanı Hakan Karakuş "Gençlerimizi spora teşvik etmek lazım. Kafelerden ve internet ortamından kurtarmak için farkındalık olsun diye böyle bir etkinlik düzenledik. Aydın'ımızın bütün gençlerini Ülkü Ocakları'na bekleriz. Doğa yürüyüşümüz Aydın'ın genç bireyleri ile daha güzel olacak" dedi.