Aydın Ülkü Ocakları şehit ailelerini unutmadı

Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Genel Merkezi tarafından başlatılan ülkücü şehit ailelerine kurban dağıtımı bu senede devam etti. Genel merkez tarafından gönderilen kurbanlıklar, Aydınlı ülkücüler tarafından şehit ailelerine teslim edildi. Ülkü Ocakları Aydın İl Başkanı Hakan Karakuş yaptığı açıklamada, "Genel Başkanımız Ahmet Yiğit Yıldırım bey ülkücü şehitlerimiz ve aileleri hakkında önemli çalışmalar yürütülmesini sağlamaktadır. Ramazan bayramında ve Kurban Bayramı'nda onlara maddi ve manevi desteklerini hissettirmektedir. Bunun dışında kurulan bir internet sitesi aracılıyla ülkücü şehitlerimizin mezar yerlerini interaktif haritaya dökerek ülküdaşlarımızın gittikleri başka şehirlerde ülkücü şehitlerimizin kabirlerini ziyaret edebilmeleri kolaylaştırmıştır. Aynı zamanda ülkücü şehitlerimizin hayat hikayelerinin de paylaştığı site sayesinde ülküdaşlarımızın davamızın ne kadar mukaddes olduğunu öğrenmelerini kolaylaştırmıştır. Başta Genel başkanımız Ahmet Yiğit Yıldırım olmak üzere bu hayırda emeği geçen herkesten Allah razı olsun” dedi.