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Aydın Ülkü Ocakları yaşlılar için yardıma hazır

Aydın Ülkü Ocakları sosyal medya hesapları üzerinden yaşlılar için yardıma hazırız çağrısında bulundu.


Dün akşam saatlerinde yapılan resmî açıklamanın ardından 65 yaş ve üzeri vatandaşların dışarı çıkmalarına kısıtlama getirilmişti. Aydın Ülkü Ocakları sosyal medya hesapları üzerinden çağrı yaptı. Koronavirüsü yüzünden sokağa çıkamayan yaşlı vatandaşlara yardıma hazır bulunduklarını belirten İl Başkanı Tayfun Şan, “17 ilçe ve 2 beldede bulunan Ülkü Ocakları 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımızın emrindedir. Evlerinde otursunlar bizimle irtibata geçsinler, biz ayaklarına kadar hizmet edelim. Bu virüsü hep birlikte atlatacağız inşallah” dedi.

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