Aydın UMKE ekipleri deprem bölgesindeki çalışmalarına devam ediyor

Aydın İl Sağlık Müdürlüğü Ulusal Medikal Kurtarma (UMKE) ekipleri İzmir'deki deprem bölgesinde arama kurtarma ve sağlık çalışmalarına devam ederken, Halim Sarı Aydın Umke ekipleri tarafından 26 saat sonra enkazdan kurtarılarak hastaneye sevki sağlandı.

Ege Denizi'nde meydana gelen 6.6 şiddetindeki deprem sonrasında depremzedelere yardım amacıyla Aydın'dan yola çıkan 5 araçlık, 12'si 112, 18'i UMKE personeli olmak üzere 30 kişiden oluşan arama kurtarma ekibi deprem bölgesinde çalışmalarına devam ediyor.

“Halim Sarı, Aydın Umke ekipleri tarafından kurtarıldı”

İzmir'de meydana gelen 6.6 şiddetinde deprem sonrasında yıkılan binalar arasında olan 11 katlı Erbek apartmanında enkaz altında kalan Halim Sarı, 26 saat sonra bulunduğu yerden Aydın UMKE ekipleri tarafından kurtarıldı. Ege Üniversitesine nakli de yine Aydın 112 ekipleri tarafından gerçekleştirildi.

Aydın İl Sağlık Müdürlüğü koordinesinde bölgeye gönderilen ekipler 7/24 bölgede çalışmalarına devam ederek, 7 enkazda sağlık faaliyetlerini sürdürüyor.