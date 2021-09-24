Aydın, vaka sayısının en az arttığı 2. İl oldu

Pandemide en güvenli kentlerden arasında yer alan Aydın'da vaka sayısının en az arttığı iller arasında yerini korurken, bu hafta illere göre haftalık vaka sayısı tablosunda ise en az artış yaşanan ikinci il oldu. İl genelinde tüm sağlık çalışanlarının fedakarca mücadele ettiğini belirten Aydın Valisi Hüseyin Aksoy, hem sağlık çalışanlarına hem de kurallara uyan vatandaşlara teşekkür ederek tedbirin elde bırakılmamasını istedi.

Tüm dünyayı etkisi altına alan ve ülkemizde de görüldüğü günden bu yana 59 binin üzerinde vatandaşın hayatını kaybetmesine neden olan koronavirüs ile mücadele devam ediyor. Normalleşme sürecinin ardından Aydın'da sıkı tedbirler alınmaya devam ederken, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıkladığı, illere göre haftalık koronavirüs vaka sayıları tablosunda il genelinde bu hafta artış yaşandı. Tedbirlerin elden bırakılmamasını isteyen yetkililer, hareketliliğin daha yoğun olduğu bu dönemde herkesin daha duyarlı olmasını ve kurallara harfiyen uyulmasını istedi.

“Günlük vaka sayısı 72 oldu”

Aydın Valiliği ve Aydın İl Sağlık Müdürlüğü koordinesinde yapılan çalışmalar ve alınan tedbirlerin yanı sıra vatandaşların aşıya erişebilirliği konusunda da örnek çalışmalar yapılmaya devam ederken, Aydın hem pozitif vakalarda hem de aşılanma yüzdelerinde en iyi iller arasında yer almaya devam ediyor. Haftalık vaka sayılarının açıklanmaya başlandığı ilk günlerden bu yana il genelinde alınan tedbirler etkisini göstermiş, günlük vaka sayısı 10'a kadar düşmüştü fakat ülke genelindeki normalleşme sürecinin ardından yaşanan artışlar Aydın'ı da etkiledi. Haftalardır vaka sayısının en az görüldüğü illerin başında yer alan Aydın, Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan tablo kapsamında yapılan hesaplamalara göre 11-17 Eylül tarihleri arasında 1. sırdan 2. sıraya yükselirken yetkililer herkesin kurallara uymasını istedi. .