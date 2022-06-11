Aydın Valiliği, yağışların bilançosunu açıkladı

Aydın'da etkili olan sağanak yağışın ardından olumsuzlukların giderilmesi adına çalışmalar devam ederken Aydın Valiliği, yapılan ilk incelemeler ile birlikte ‘yağış bilançosu'nu açıkladı.

Aydın'da öğleden sonra başlayan sağanak yağış, etkisini arttırarak 3 saat boyunca etkili oldu. Şiddetli sağanak yağışla birlikte birçok ev ve iş yerinde su baskınları oluştu. Yolların göle döndüğü cadde ve sokaklarda araçlar ilerlemekte zorluk çekti. Yağışla birlikte belediye, itfaiye ve emniyet ekipleri olumsuzlukların giderilmesi için çalışmalarına aralıksız devam ederken Aydın Valiliği tarafından ilk incelemelere göre ‘yağış bilançosu' açıklandı. Yağışların başlaması ile birlikte gelen ihbarlar da artarken Aydın Valiliği koordinesinde Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi'nde (GAMER) bir kriz merkezi oluşturuldu.

Aydın genelinde yapılan ilk tespitlere göre metrekarede 118 kilogramı bulan yağışların düştüğü tespit edilirken, 112 Acil Çağrı Merkezi tarafından itfaiye birimine 343, sağlık birimine 164, jandarma birimine 23, emniyet birimine 81, AFAD birimine 42 olmak üzere toplam 653 olay bildirildi.

Konu ile ilgili Aydın Valiliği'nden yapılan açıklamada “İlimizde 11 Haziran 2022 günü 06.00-17.00 saatleri arasında metrekareye yer yer 61 kg., 68 kg. ve 118 kg. olmak üzere yağan yağmur sebebiyle oluşan su baskınlarına yönelik olarak 112 Acil Çağrı Merkezi'ne saat 15.00 itibariyle ihbarlar gelmeye başlamıştır. GAMER biriminde eş zamanlı kriz merkezi oluşturulmuştur. 112 Acil Çağrı Merkezi tarafından İtfaiye birimine 343, Sağlık birimine 164, Jandarma birimine 23, Emniyet birimine 81, AFAD birimine 42 olay bildirilmiştir. Söke ilçesi Yamaç kanyonunda mahsur kalan 10 sporcudan 6'sı Jandarma arama kurtarma timi (JAK) ve Sahil Güvenlik helikopterleri tarafından kurtarılmıştır. Kalan 4 kişiyi kurtarma çalışmaları AFAD ekiplerimiz tarafından devam etmektedir Koçarlı ilçesi Çakırbeyli, Boydere ve Çinçin mahallelerinde arazinin su altında kalması üzerine Valimiz ve beraberindeki heyet ile olay yerinde inceleme yapılmış ve hasar tespit çalışmalarına başlanması talimatı verilmiştir. Efeler ilçemizde evlere su dolması ihbarı verilen 85 olaya ASKİ, İtfaiye ve AFAD ekipleri tarafından müdahale edilmiştir. Köşk - Ödemiş yolu Akçaköy mevkiinde heyelan meydana gelmiş olup, Karayolları ekibi tarafından yol trafiğe açılmıştır. İncirliova ilçesinde kanal tıkanması sonucu yolda biriken sular Karayolları ekibi tarafından temizlenerek yol trafiğe açılmıştır. Aydın Kadın Doğum Hastanesi zemin katında meydana gelen su baskınına ilişkin tahliye işlemleri İtfaiye ve AFAD ekipleri tarafından yapılmakta olup sağlık hizmetleri aksatılmadan yürütülmektedir. Aşırı yağışlardan dolayı zarar gören vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunuyoruz” ifadeleri yer verildi.