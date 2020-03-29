İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Aydın Valiliği'nden “48 saat hiç çıkma” çağrısı

Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger, Valiliğin resmi sosyal medya hesabında yaptığı açıklama ile vatandaşların vatandaşların 48 saat hiç evden hiç çıkmamasını istedi.


Vatandaşlara 'Evde kal' çağrısını yineleyen Aydın Valiliği sosyal medyadan gerçekleştirdiği çağrıda 48 saat vurgusu yaptı. Tüm dünyayı olduğu gibi Türkiye'yi de etkisi altına alan koronavirüs salgını nedeniyle bir dizi tedbirler alınırken, Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger, Valiliğin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda “Ülken için, sevdiklerin için, kendin için devletine destek ol. 48 saat hiç çıkma” sağrısında bulundu.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.