Aydın Valiliği'nden Didim'deki kavga olayı ile ilgili açıklama

Aydın Valiliği'nden Didim ilçesinde meydana gelen kava olayı ile ilgili yapılan açıklamada, "Bazı Sosyal medya hesaplarında yer alan haber ve görüntülerde geçen iddialarla ilgili gerekli inceleme ve soruşturma başlatılmıştır" denildi.

Aydın Valiliği'nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi; "09.08.2022 tarihinde saat 21:00 sıralarında 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbarda Didim ilçesi Atatürk Bulvarı Üzerinde bulunan bir işletmede kavga olayı meydana geldiği bildirilmiştir. Olay yerine giden görevli polislerimize karşı mukavemet gösterilmesi dolayısıyla gönderilen takviye ekiplerle birlikte kavga olayına karışan şahıslar yasal sınırlar içerisinde gözaltına alınarak polis merkez amirliğine götürülmüştür. Olay ile ilgili işlemler Didim ilçe Jandarma Komutanlığı tarafından yapılmaktadır. Bazı Sosyal medya hesaplarında yer alan haber ve görüntülerde geçen iddialarla ilgili gerekli inceleme ve soruşturma başlatılmıştır."