Aydın Valiliği'nden ‘düzensiz göçmen' açıklaması

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde kurtarılan 40 düzensiz göçmen olayı ile ilgili Aydın Valiliği'nden açıklama geldi. 4 kişinin hayatını kaybettiği olayda kurtarılan düzensiz göçmenlerin, Kuşadası ve Söke Devlet Hastanelerine kaldırılarak tedavi altına alındığı öğrenilirken, 1 düzensiz göçmenin hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.

Ayrıca olay ile ilgili adli ve idari işlemlerin başlatıldığına yönelik yapılan açıklamanın devamında “Aydın İl Jandarma Komutanlığı, Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından göçmen kaçakçılığına yönelik çalışmalarda Kuşadası ilçesi Sazlık mevkiinde Yunan Sahil Güvenlik Botu tarafından geri itme yöntemiyle ölüme terk edilen 40 düzensiz göçmen kurtarılmıştır. Bölgede yapılan araştırma sonucu karaya vurmuş can salı içerisinde 4 düzensiz göçmenin cesedi tespit edilmiştir. Kurtarılan göçmenlerden 4 göçmen Söke Devlet Hastanesi'ne, 5 göçmen Kuşadası Devlet Hastanesi'ne sevk edilmiştir. 6 göçmen hipotermi, 1 göçmen kalçasında kırık, 2 göçmen ise hamile olması nedeniyle hastanede tedavi altına alınmıştır. 1 göçmenin ise hayati tehlikesi bulunmaktadır. Olay ile ilgili adli ve idari işlemlere başlanılmıştır” ifadeleri yer aldı.