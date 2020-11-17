Aydın Valiliği'nden izolasyon uyarısı

Tüm dünyayı etkisi altına alan Korona virüs etkisini arttırarak can almayı sürdürüyor. Ülkemizde de 10 binin üzerinde kişinin hayatını kaybetmesine neden olan Korona virüse karşı alınan önlemlerle virüsün önüne geçilmeye çalışılıyor. Son olarak 65 yaş üstü için getirilen sokağa çıkma kısıtlamasının ardından Aydın Valiliği duyuru yayınlayarak Korona virüs salgını ile mücadele kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması olanlar ile zorunlu izolasyona tabi olan vatandaşların zorunlu ihtiyaçlarını karşılayabilmeleri için ulaşabilecekleri numaraları duyurdu.

Sokağa çıkma kısıtlaması ve zorunlu izolasyona tabi olan vatandaşların zorunlu ihtiyaçları durumunda, 112 Acil Çağrı Merkezi, 155 Polis Çağrı Merkezi, 156 Jandarma Çağrı Merkezi ve 444 69 81 Vefa Sosyal Destek Merkezi'ne başvurabilecekleri bildirildi.