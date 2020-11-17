İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Aydın Valiliği'nden izolasyon uyarısı

Aydın Valiliği, izolasyon altında olan vatandaşların izolasyon şartlarına riayet etmelerini isteyerek vatandaşların zorunlu ihtiyaçları halinde ulaşabilecekleri numaraları duyurdu.



Tüm dünyayı etkisi altına alan Korona virüs etkisini arttırarak can almayı sürdürüyor. Ülkemizde de 10 binin üzerinde kişinin hayatını kaybetmesine neden olan Korona virüse karşı alınan önlemlerle virüsün önüne geçilmeye çalışılıyor. Son olarak 65 yaş üstü için getirilen sokağa çıkma kısıtlamasının ardından Aydın Valiliği duyuru yayınlayarak Korona virüs salgını ile mücadele kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması olanlar ile zorunlu izolasyona tabi olan vatandaşların zorunlu ihtiyaçlarını karşılayabilmeleri için ulaşabilecekleri numaraları duyurdu.



Sokağa çıkma kısıtlaması ve zorunlu izolasyona tabi olan vatandaşların zorunlu ihtiyaçları durumunda, 112 Acil Çağrı Merkezi, 155 Polis Çağrı Merkezi, 156 Jandarma Çağrı Merkezi ve 444 69 81 Vefa Sosyal Destek Merkezi'ne başvurabilecekleri bildirildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.