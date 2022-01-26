Aydın Valiliği'nden kan bağışı çağrısı

Pandemi süreci ile birlikte Aydın'da kan stoklarının kritik seviyede olduğunu açıklayan Aydın Valiliği, vatandaşlara kan bağışı çağrısında bulundu.

Artan soğuk hava şartları ve Covid-19 salgını nedeniyle Aydın'daki kan stokları ile ilgili açıklama yapıldı. İl genelinde bulunan Kızılay kan stoklarının kritik seviyeye ulaştığını ifade edilen Valilik açıklamasında, vatandaşlara kan bağışının önemine dikkat çekildi. Özellikle kanser, talasemi gibi hastalıklar sebebi ile tedavi gören vatandaşlar için kanın düzenli olarak ihtiyaç olduğuna dikkat çeken Aydın Valiliği, vatandaşlara kan bağışı çağrısında bulundu.

Konu ile ilgili Aydın Valiliğinden yapılan açıklamada “Artan soğuk hava şartları ve Covid-19 salgını nedeniyle kritik günler yaşadığımız bu süreçte ilimizde kan stokları kritik seviyenin altına düşmüş durumdadır. Hastanelerde tedavi gören talasemi, lösemi, kanser gibi hastalarımızın düzenli olarak kan ihtiyaçları devam etmektedir. Kan bağışında bulunmak isteyen vatandaşlarımız, Türkiye Kızılay Derneği, Aydın Kan Bağış Merkezi ve Kan Alma Birimlerine müracaat edebilirler” dedi.