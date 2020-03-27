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Aydın Valiliği'nden ‘kaynağı belli olmayan paylaşım' uyarısı

AYDIN (İHA) – Aydın Valiliği’nden yapılan açıklamada, Korona virüs salgınıyla mücadele kapsamında kaynağı belli olmayan haber ve paylaşımlara itibar edilmemesi çağrısı yapıldı.

AYDIN (İHA) – Aydın Valiliği'nden yapılan açıklamada, Korona virüs salgınıyla mücadele kapsamında kaynağı belli olmayan haber ve paylaşımlara itibar edilmemesi çağrısı yapıldı.


Bazı yerel basın organlarında yer alan “Koçarlı'da Tapu Müdürlüğünün karantinaya alındığı ve dairesinin kapatıldığı” içerikli haberin gerçeği yansıtmadığı kaydedilen açıklamada; “Koçarlı Tapu Müdürlüğü'nde karantina uygulaması bulunmamakta olup Müdürlüğümüz hizmetine devam etmektedir. Ülkemizde ve ilimizde Korona virüs salgını ile yoğun mücadele edildiği bir dönemde kaynağı belli olmayan ve resmi makamlara dayanmaksızın yapılan haber ve açıklamalar, kamuoyunu yanlış yönlendirmeye yönelik olup, iyi niyetle bağdaşmamaktadır.


Vatandaşlarımızın Korona virüs salgını ile mücadele başta olmak üzere sağlık, huzur ve güvenliğini sağlamak konusunda Valiliğimiz tüm kurum ve kuruluşlarıyla birlikte her türlü çalışmayı yapmaktadır. Halkımızın bu tip gerçek dışı haber ve bilgilere itibar etmemeleri önemle rica olunur” denildi.

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