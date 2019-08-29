Aydın Valiliği'nden kayyum eylemlerine yasaklama

Konuyla ilgili olarak Aydın Valiliği'nden yapılan açıklamada; “Diyarbakır, Mardin ve Van Büyükşehir Belediye Başkanlarının İçişleri Bakanlığınca görevden alınması ile ilgili olarak kamuya açık alanlarda yapılacak olan her türlü toplantı ve gösteri yürüyüşü, basın açıklaması, stant açma, bildiri dağıtma ve oturma eylemi gibi etkinlikler, 31 Ağustos 2019- 30 Eylül 2019 tarihleri arasında, ilimiz genelinde kamu düzeni, genel güvenlik ve asayiş açısından Valiliğimizce 29 Ağustos 2019 tarih ve 327 sayılı kararla yasaklanmıştır” denildi.