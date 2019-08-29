İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Aydın Valiliği'nden kayyum eylemlerine yasaklama

AYDIN (İHA) – Aydın Valiliği, Diyarbakır, Mardin ve Van Büyükşehir Belediye Başkanlarının İçişleri Bakanlığınca görevden alınmasıyla ilgili olarak yapılacak olan her türlü toplantı ve gösteri yürüyüşlerini 1 ay süreyle yasakladı.


Konuyla ilgili olarak Aydın Valiliği'nden yapılan açıklamada; “Diyarbakır, Mardin ve Van Büyükşehir Belediye Başkanlarının İçişleri Bakanlığınca görevden alınması ile ilgili olarak kamuya açık alanlarda yapılacak olan her türlü toplantı ve gösteri yürüyüşü, basın açıklaması, stant açma, bildiri dağıtma ve oturma eylemi gibi etkinlikler, 31 Ağustos 2019- 30 Eylül 2019 tarihleri arasında, ilimiz genelinde kamu düzeni, genel güvenlik ve asayiş açısından Valiliğimizce 29 Ağustos 2019 tarih ve 327 sayılı kararla yasaklanmıştır” denildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.