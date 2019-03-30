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Aydın Valiliğinden Köşk Mustafa Kemal Caddesi açıklaması

Aydın Valiliği, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’nun giremediğini ve kapatıldığı için halkın tepki gösterdiğini iddia ettiği Köşk ilçesi Mustafa Kemal Caddesiyle ilgili olarak bir açıklama yaptı.

Aydın Valiliği, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun giremediğini ve kapatıldığı için halkın tepki gösterdiğini iddia ettiği Köşk ilçesi Mustafa Kemal Caddesiyle ilgili olarak bir açıklama yaptı.


Aydın Valiliğinden yapılan açıklamada; “Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun giremediğini ve kapatıldığı için halkın tepki gösterdiğini iddia ettiği Köşk ilçesi Mustafa Kemal Caddesi, kurulan halk pazarından dolayı uzun yıllardan beri her Cumartesi günü, Köşk Belediyesi tarafından encümen kararı ile trafiğe kapatılmakta olup durum sadece bugüne mahsus bir durum değildir. İlaveten Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'un aynı ilçede miting yapacak olması nedeni ile ek güvenlik ve trafik tedbirleri alınmış olup, bu da her kamuya açık toplantıda halkımızın can ve mal güvenliğini sağlamakla yükümlü güvenlik güçlerimizin rutin bir uygulamasıdır. Özlem Çerçioğlu'nun ve partisinin toplantılarında da bu kabil tedbirler alınmaktadır. Kimsenin güvenlik güçlerinin rutin uygulamalarını veya eskiden beri yapılan uygulamaları bahane ederek şehrimizde şu ana kadar tam bir demokrasi şöleni havasında yürütülen seçim atmosferini bozmasına ve siyasi tansiyonu yükselterek bundan faydalanmasına müsaade edilmeyeceğini bilmesini tavsiye eder, konuyu kamuoyunun bilgisine saygıyla sunarız” ifadelerine yer verildi.

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