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Aydın Valiliği'nden vatandaşlara kan bağışı çağrısı

Aydın Valiliği’nden yapılan açıklamada, Kovid-19 salgını dolayısıyla kan stoklarındaki ciddi azalma nedeniyle stokların bittiği ifade edilerek vatandaşlara kan bağışında çağrısı yapıldı.

Aydın Valiliği'nden yapılan açıklamada, Kovid-19 salgını dolayısıyla kan stoklarındaki ciddi azalma nedeniyle stokların bittiği ifade edilerek vatandaşlara kan bağışında çağrısı yapıldı.


Aydın Valiliği'nden yapılan açıklamada, Türk Kızılay Ege Kan Merkezi'nin kan bağışı ekipleri ile birlikte bölgede faaliyette bulunan 94 hastanenin kan ihtiyacını karşılamaktadır. “Kovid-19 salgını nedeniyle kritik günler yaşadığımız şu süreçte kan bağışlarında yaşanan ciddi azalmalar nedeniyle kan stokları ilk defa bitmiştir. Hastanelerde tedavi gören talesemi, lösemi, kanser ve benzeri hastalarımızın düzenli olarak kan ihtiyaçları devam etmekte olup maalesef kan ihtiyaçları karşılanamamaktadır. Kan bağışında bulunmak isteyen vatandaşlarımızın Türkiye Kızılay Derneği, Aydın Kan Bağış Merkezi (Hasan Efendi Mahallesi Kızılay Caddesi no:12/1 Kat:1 Efeler/AYDIN Tel:0 256 213 77 31) ile irtibat kurmaları gerekmektedir” denildi.

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