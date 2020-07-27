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Aydın Valiliği'ne 2 yeni hizmet aracı

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından, köylere ve vatandaşlara daha iyi hizmet götürülebilmesi için Aydın Valiliği’ne 2 adet yeni hizmet aracı hibe edildi.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından, köylere ve vatandaşlara daha iyi hizmet götürülebilmesi için Aydın Valiliği'ne 2 adet yeni hizmet aracı hibe edildi.


Aydın'da devam eden projeler kapsamında Aydın'ı ziyaret eden Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Aydın Valiliği'ne 2 adet yeni hizmet aracı hibe ettikleri ifade ederek, “Valiliğimizin köylerimize, vatandaşımıza daha iyi hizmet götürebilmesi için greyder, ekskavatör, temizlik araçları gibi talepleri oldu. Bu talepler doğrultusunda hibe yoluyla Valiliğimize bir greyder ile bir ekskavatör gönderiyoruz” dedi.

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