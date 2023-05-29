Aydın Valiliği'nin “Kadın Sağlığı Eğitim Projesi” devam ediyor

Aydın Valiliği himayesinde, Vali Hüseyin Aksoy'un eşi Hülya Aksoy'un koordinatörlüğünde İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yürütülen “Aydın Valiliği Kadın Sağlığı Eğitim Projesi” çerçevesinde toplam 411 bin 522 kadın vatandaşa ulaşılması hedeflenirken, bugüne kadar 282 bin 367 kadına eğitim ve farkındalık çalışmaları gerçekleştirildi.

Aydın Valiliği'nden yapılan açıklamada, “Aydın ili nüfusu 1 milyon 148 bin 241, kadın nüfusu ise 578 bin 950'dir. Projede ulaşılması hedeflenen 15-69 yaş arasındaki kadın nüfusu sayısı ise 411 bin 552'dir. 7 Mart 2022 tarihinde ilimizde başlatılan Kadın Sağlığı Eğitim Projesi ile geçen yaklaşık 15 aylık süre zarfında il genelinde hedef gruptaki 282 bin 367 kadına ulaşılmıştır. İl genelinde hedef grup kadınlarımızın % 68'ine ulaşılan projede verilen eğitimler neticesinde kanser tarama testleri yaptırma oranlarında, sağlık hizmeti taleplerinde, sağlık hizmetine ulaşım noktasında olumlu gelişmeler kaydedildiği görülmektedir. Proje çerçevesinde kadınlarımıza hem eğitim hem de danışmanlık hizmeti sunulmaktadır. Eğitimler 15-69 yaş aralığındaki tüm kadınlarımıza verilmekte, eğitim alan kadınlarımız içinden tarama testi için uygun yaşta olanlar tarama için sağlık kuruluşlarımıza davet edilmektedir. Eğitim programımız 15-19 yaş grubu kızlarımız için yaşlarına uygun hazırlanmış sunumlarla gerçekleştirilmekte olup, ilimizde eğitimlere toplam 20 bin 360 genç kızımızın katıldığı görülmektedir. Meme Kanseri taraması 40-69 yaş kadınlarda 2 yılda bir Mammografi ile, Serviks Kanseri taraması 30-65 yaş kadınlarda 5 yılda bir HPV ve Pap-smear testi ile, Kolorektal Kanseri taraması 50-70 yaş vatandaşlarımızda 2 yılda bir GGK (Gaitada Gizli Kan) testi ile yapılmaktadır. Proje çerçevesinde eğitim alan 282 bin 367 kadın içinde kanser tarama testi yaptırma durumlarına baktığımızda; 39 bin 011 kadının meme kanseri taraması, 15 bin 035 kadının kolorektal kanser taraması, 30 bin 615 kadının serviks kanseri taraması yaptırdığını görmekteyiz. Projenin başladığı 2022 yılı ile bir önceki yılın hedef nüfusları ve tarama oranları karşılaştırıldığında, Kadın Sağlığı Eğitim Projesinin, kadınlarda kanser taramalarını yaptırma oranlarını arttırdığını görülmektedir. Kanser taraması yaptırma oranlarına baktığımızda; meme kanseri taramalarında 5,3 kat artış, serviks kanseri taramalarında 3,6 kat artış, kolorektal kanser taramalarında 8,6 kat artış izlenmiştir. Kadın Sağlığı Eğitim Projesi ile, ilimizde gerçekleştirilen eğitim sayıları ve kanser tarama sayıları önceki yıllarla karşılaştırılıp istatiksel olarak değerlendirildiğinde, projenin kadınların farkındalık düzeyini artırarak, kanser tarama testi yaptırma ve erken teşhis oranlarını da arttırdığı ortaya çıkmaktadır. Kadınların sağlık düzeyini geliştirerek toplum sağlığının geliştirilmesi, kadınların sağlık okuryazarlığının geliştirilmesi için farkındalıklarının artırılması gerekçesiyle yürütülen “Kadın Sağlığı Eğitim Proje” ile daha fazla sayıda kadın vatandaşımıza ulaşmak amacına yönelik olarak eğitim, farkındalık ve tarama faaliyetleri devam etmektedir” denildi.