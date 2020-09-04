Aydın Valisi Aksoy, “Aydın'da vaka sayılarında bir miktar artış var”

Aydın Valisi Hüseyin Aksoy, Aydın'daki Korona virüs (Kovid-19) vaka sayıları ile ilgili olarak, “İlimizde vaka sayılarında bir miktar artış var” dedi.

İçişleri Bakanlığı talimatları ile ülke genelinde Korona virüs denetimi gerçekleştirildi. Aydın'daki denetimlere Aydın Valisi Hüseyin Aksoy da katılarak iş yeri sahipleri, çalışanları ve vatandaşları maske, mesafe ve hijyen konusunda uyardı. Denetimler sonunda Aydın'daki vaka sayıları ile ilgili konuşan Vali Aksoy, “Bütün vatandaşlarımızdan istirhamımız maske, mesafe ve temizlik kurallarına uymaları. Kurallara herkes uyduğu takdirde virüs ile mücadelede büyük bir başarıyı yakalamış olacağız. Son süreçte zaman zaman sayılarımızda artışlar söz konusu olabiliyor, bu konuda konulan kurallara harfiyen uymaları hepimizin geleceği açısından büyük önem taşıyor. Aydın'da da bir miktar vaka sayılarında artışımız var. Özellikle temaslı durumlara baktığımızda virüse bulaşan kişilerin durumları incelendiğinde il dışı noktalarda, ya bir cenaze, ya bir düğün ya da bir gezi amaçlı ziyaretlerle virüsü alıp ilimize getirdiklerini görüyoruz. Bu anlamda da zorunlu olmadıkça bu tür temaslardan kaçınılması da ilimiz açısından önem taşımaktadır. Filyasyon çalışmalarını büyük bir titizlik ile gerçekleştiriyoruz. Rehavete kapılmamalıyız. Aydın olarak sayılarımız yüksek değil ama bu da bizi rehavete kaptırmamalı. Bütün kurallara büyük bir titizlik ile uymak zorundayız” dedi.