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Aydın Valisi Aksoy Çine'yi ziyaret etti

Aydın Valisi Hüseyin Aksoy, Aydın’ın Çine ilçesini ziyaret ederek bir takım incelemelerde bulundu.

Aydın Valisi Hüseyin Aksoy, Aydın'ın Çine ilçesini ziyaret ederek bir takım incelemelerde bulundu.


Aydın Valisi Hüseyin Aksoy göreve başlamasının ardından belirlenen program dahilinde ilçe ziyaretleri gerçekleştirmeye devam ediyor. İlçe kaymakamlıklarını ve belediyelerini ziyaret eden Vali Aksoy, ilçelerde yapılan çalışmalar hakkında bilgi alıyor. İlçe ziyaret programı dahilinde Çine ilçesini ziyaret eden Aydın Valisi Aksoy'un ilk durağı Çine Kaymakamlığı oldu. Çine Kaymakamı Turan Erdoğan'dan ilçenin genel durumu hakkında brifing alan Aksoy, daha sonra ilçede yapımı devam eden hükümet konağı inşaatını inceledi. Vali Aksoy Kaymakamlığın ardından Çine Belediyesini de ziyaret etti.

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