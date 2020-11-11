Aydın Valisi Aksoy, Söke'de muhtarlarla bir araya geldi

Aydın Valisi Hüseyin Aksoy'un aylık olarak muhtarlarla gerçekleştirdiği toplantılar zincirine bu kez Söke ev sahipliği yaptı. Aydın Valisi Hüseyin Aksoy, Söke'nin mahalle muhtarları ile bir araya geldi.

Toplantı Şehit Faruk Demir Anadolu imam Hatip Lisesi Konferans Salonu'nda yapıldı. Toplantıda Söke Kaymakamı Soner Zeybek ve Söke Belediye Başkanı Levent Tuncel de bulunurken, daire müdürleri de yer aldı.

Aydın Valisi Hüseyin Aksoy toplantı ile ilgili yaptığı açıklamada; “Söke ilçemizde muhtar arkadaşlarımızla bir aradayız. Katılım sağlayan muhtarlarımıza teşekkür ediyoruz. Her ay bir ilçeye tüm müdürlerimizle giderek toplantı gerçekleştiriyoruz. Bu ay toplantımızı Söke'de gerçekleştirme kararı aldık. Muhtarları kendi görev yerleri ilçede dinlemek, müdürlerimize sorun ve talepleri aktarmaları, yapılması gerekenleri veya başka çalışmalar varsa bunları takip etmek amacıyla bir aradayız. Muhtarlar halkın seçtiği ve halkın en yakınındaki mesai arkadaşlarımız olarak görüyoruz. Onların bizlere aktaracakları sorunları önemsiyoruz. Çözüm üretmek adına bütün yöneticilerimizle birlikte bir aradayız” diye konuştu.