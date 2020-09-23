İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Aydın Valisi Aksoy Sultanhisar'ı ziyaret etti

Vali Hüseyin Aksoy, Aydın’ın Sultanhisar ilçesini ziyaret ederek bir takım incelemelerde bulundu.

Vali Hüseyin Aksoy, Aydın'ın Sultanhisar ilçesini ziyaret ederek bir takım incelemelerde bulundu.


Aydın Valisi Hüseyin Aksoy göreve başlamasının ardından belirlenen program dahilinde ilçe ziyaretleri gerçekleştirmeye devam ediyor. İlçe kaymakamlıklarını ve belediyelerini ziyaret eden Vali Aksoy, ilçelerde yapılan çalışmalar hakkında bilgi alıyor. İlçe ziyaret programı dahilinde Sultanhisar ilçesini ziyaret eden Aydın Valisi Aksoy'un ilk durağı Sultanhisar Kaymakamlığı oldu. Sultanhisar Kaymakamı Musa Aydemir'den ilçenin genel durumu hakkında brifing alan Aksoy, daha sonra Sultanhisar Belediyesi'ni ziyaret ederek, ilçede gerçekleştirilen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.