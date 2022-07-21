Aydın Valisi Aksoy, YKS 2022 Türkiye şampiyonlarını ağırladı

Aydın Valisi Sayın Hüseyin Aksoy, 2022 Yılı Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda (YKS) Türkiye 2.si olan Aydınlı şampiyon öğrenci ile farklı puan türlerinde Türkiye genelinde ilk 100'e gören öğrencileri; İl Milli Eğitim Müdürü Seyfullah Okumuş, okul müdürleri ve öğrencilerin aileleri ile birlikte ağırlayarak ödüllendirdi.

YKS 2022'de sayısal Türkiye 2'ncisi olan Aydın Fen Lisesi öğrencisi Ege Aksoy Aydınlı vatandaşları gururlandırdı. Öte yandan çeşitli puan türlerinde de Aydın Fen Lisesi öğrencileri İlke Serter ve Alıaksandr Krasouski, Nazilli Fen Lisesi öğrencileri Arhan Saygın, Alper Gezek, ve Oğuz Kağan Çatma, Didim'de bir özel Anadolu Lisesi öğrencisi Mehmet Rodi Aydoğdu ve Efeler Adnan Menderes Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi Ragıp Yıldız'da; Türkiye genelinde yapılan sıralamada ilk 100 arasına girdi.

Öğrencilerle araya gelerek sohbet eden Aydın Valisi Hüseyin Aksoy, genç öğrencilerin başarılarının Aydın'ın gururu olduğunu ve elde ettikleri bu başarının üniversite yaşamları boyunca devam etmesini diledi. Aksoy, öğrencilerin seçecekleri mesleklerin onların bundan sonraki yaşamlarını şekillendireceğini belirterek, başarılarının devamını diledi.

Valilik ziyaretinin ardından İl Milli Eğitim Müdürü Seyfullah Okumuş'u da ziyaret eden şampiyon öğrenciler, kendisiyle sınava hazırlık sürecinde neler yaptıklarını da paylaşma fırsatı buldu. Sınava hazırlık sürecinin son bir yıl içerisinde yapılan çalışmalarla mümkün olamayacağını dile getiren öğrenciler, sadece ders çalışmaya değil bunun yanı sıra sosyal ve kültürel etkinliklerle sportif faaliyetlere de ağırlık vererek sınava hazırlandıklarını belirtti.

İl Milli Eğitim Müdürü Okumuş'da, öğrencileri tek tek tebrik ederek elde edilen başarıların bir ekip işi olduğunu ifade etti. Öğrencilerin sınava hazırlık maratonunda onları yalnız bırakmayan öğretmenleri, okul idarecileri ve ailelerine teşekkür eden Okumuş, gençlerin başarısıyla gurur duyduğunu belirtti.