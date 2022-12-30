Aydın Valisi Aksoy'dan 7 kişinin öldüğü patlamayla ilgili açıklama

Olaydan hemen sonra Nazilli'ye gelerek çalışmaları bizzat yerinde takip eden Aydın Valisi Hüseyin Aksoy, Nazilli Devlet Hastanesi'nde yaralıları ziyaret ettikten sonra açıklama yaptı. Şu anda yaralılardan bir kişinin durumunun ciddiyetini koruduğunu ve İzmir Bozyaka Hastanesi'ne sevk edildiğini açıklayan Vali Aksoy, ölenlerin kimliklerinin de Adli Tıp Kurumu görevlilerinin çalışmalarını tamamlamasından sonra açıklanacağını söyledi.

Vali Aksoy hastane önünde yaptığı açıklamada, "Bugün 15.35 sıralarında meydana gelen, tüp değişimi sırasındaki patlama neticesinde maalesef 7 vatandaşımız yaşamını kaybetti, 5 vatandaşımız da yaralandı. Yaralılardan bir tanesi 2007 doğumlu bir kızımız, durumu biraz ağır ve onu İzmir'e sevk ettik. Diğer 4 yaralımız da Nazilli Devlet Hastanemizde gerekli tedavileri yapılıyor. 3'ünün durumu iyi. Muhtemelen birkaç gün içinde taburcu olurlar. Bir tanesini de tedbir amaçlı yoğun bakıma aldık ama hayati tehlikesi ilk aşamada gözükmüyor. 7 cenazeyle ilgili olarak ta otopsileri yapılmak üzere Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Adli Tıp Kurumu'na sevkleri yapıldı. Adli tıpta gerekli otopsi çalışmaları gerçekleştirilecek. Süreci bütün kurumlarımızla birlikte takip ediyoruz. Olay anından itibaren bütün kurumlarımız gerekli çalışmaları yapmışlardır. Çevre binalara hasar oluşturmadan bu şekliyle sonuçlanan bir kaza. O bizim tesellimiz oldu ama yedi vatandaşımızın hayatını kaybetmesi bizi son derece üzmüştür. Yaşamını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyoruz. Yakınlarına sabır ve başsağlığı diliyoruz. Yaralılarımıza da acil şifalar diliyoruz" dedi.

"10 kişi gözaltında"

Vali Aksoy olayla ilgili 10 kişinin gözaltına alındığını belirterek, "Nazilli Cumhuriyet Başsavcılığımızın yapmış olduğu çalışmalar neticesinde, 10 kişi gözaltına alınmıştır. Bunların bu olayla ilişkileri Cumhuriyet Başsavcılığınca değerlendirilecektir. Yaralılarla ilgili kimlik bilgilerini sizlerle paylaşabilirim. Cennet Yeldi, İzmir'e sevk edilen kızımızın ismi. Mustafa Görkem Balkır bu tüpü değiştiren, ilgili görevli arkadaşımız. Osman Sakızcı bu da iş yerinde çalışan arkadaşımız. Merve Bayar yine iş yeri çalışanı. Diğeri de Hasan Pehlivan isimli bir müşteri. Bunların tedavileri hastanemizde devam ediyor. Hayatını kaybeden vatandaşlarımızın otopsi çalışmaları devam ettiği için kimlik bilgilerini açıklamamızın doğru olmadığını düşünüyoruz” diye konuştu.