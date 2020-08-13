Aydın Valisi Aksoy'dan Germencik ziyareti

Aydın Valisi Hüseyin Aksoy Aydın'a atanmasının ardından ilçe ziyaretlerine devam ediyor. Vali Aksoy Germencik ilçesini ziyaret ederek ilçedeki çalışmalar hakkında bilgi aldı. Vali Aksoy'un Germencik ziyaretinde ilk durağı Germencik Kaymakamlığı oldu. Burada yöresel kıyafetli kız çocuğu tarafından çiçeklerle karşılanan Vali Aksoy, Kaymakam Ayhan Işık'tan ilçenin genel durumu hakkında brifing aldı. İlçeye yeni atanan Cumhuriyet Savcısı Selin Kutluata'yı ziyaret ederek yeni görevinde başarılar dileyen Aksoy, ardından Germencik Belediyesi'ni ziyaret etti. Germencik Belediye Başkanı Fuat Öndeş'ten ilçede gerçekleştirdikleri çalışmalar hakkında bilgi aldı.