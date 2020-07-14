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Aydın Valisi Aksoy'dan İl Müftüsü Aksu'ya ziyaret

Aydın Valisi Hüseyin Aksoy Aydın İl Müftülüğü’nü ziyaret etti.

Aydın Valisi Hüseyin Aksoy Aydın İl Müftülüğü'nü ziyaret etti.


Kocaeli Valiliği görevini yürütmekte iken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasını taşıyan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Aydın Valiliği'ne atanan Vali Hüseyin Aksoy ildeki kurum ve kuruluşlara ziyaretlerini sürdürüyor. Vali Aksoy, Aydın İl Müftlüğü'nü ziyaret etti. İl Müftüsü Ercan Aksu ve kurum personellerinden dini eğitim, hac ve umre, kurban, cami hizmetleri ve kurum çalışmaları hakkında bilgi aldı. İl Müftüsü Aksu, Vali Aksoy'un ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

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