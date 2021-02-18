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Aydın Valisi Aksoy'dan Regaib Kandili mesajı

Aydın Valisi Hüseyin Aksoy Regaib Kandili dolayısıyla bir mesaj yayımladı.



Aydın Valisi Hüseyin Aksoy Regaib Kandili dolayısıyla yayımladığı mesajında şu ifadelere yer verdi;



"Rahmet ve merhamet kapılarının ardına kadar açıldığı, duaların kabul olduğu, feyzin, bereketin ve güzelliklerin yoğun olarak yaşandığı, yardımlaşma ve dayanışma duygularının en yüksek seviyeye ulaştığı bir zaman dilimi olan mübarek üç aylara girmiş bulunuyoruz. Üç aylara girdiğimiz bu günlerde manevi havayı fırsat bilerek aramızdaki çekişmeleri, kin ve kırgınlıkları kaldırarak, elimizi ve gönlümüzü uzanabileceğimiz herkese açmalıyız. Kardeşlik ve beraberliğimizin güçlenmesine, insani ve ahlaki meziyetlerimizin yeniden yeşermesine gayret göstermeliyiz. Bu duygu ve düşüncelerle Aydınlı hemşehrilerimin Regaib Kandili'ni tebrik ediyor, bu mübarek gecenin ülkemiz ve tüm insanlık âleminin mutluluk ve huzuruna vesile olmasını diliyorum."

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