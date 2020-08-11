İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Aydın Valisi Aksoy'dan Yenipazar ziyareti

Aydın Valisi Hüseyin Aksoy Yenipazar ilçesini ziyaret etti.


Aydın'a atanmasının ardından ilçe ziyaretlerine başlayan Aydın Valisi Hüseyin Aksoy, Yenipazar ilçesini ziyaret etti. İlk olarak Yenipazar Kaymakamı Bekir Yalçın ve ardından Belediye Başkanı Yüsran Erden'i ziyaret eden Vali Aksoy, ilçenin genel durumu ve yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı.


Vali Aksoy son olarak Yörük Ali Efe Müzesi'ni ziyaret ederek Yörük Ali Efe'nin şahsi eşyalarının yanı sıra Aydın Müzesi etnografya bölümünden devredilen eserler ile vatandaşlardan temin edilen eşyaların sergilendiği müze hakkında görevlilerden bilgi aldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.