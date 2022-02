Aydın Valisi Aksoy'u duygulandıran ziyaret

Aydın Valisi Hüseyin Aksoy, 16 yıl önce görev yaptığı Muğla'dan gelen ziyaretçileri ile duygu dolu anlar yaşadı.

Aydın Valisi Hüseyin Aksoy, 16 yıl önce görev yaptığı Muğla Valiliği sırasında türkülere konu olan ünlü Belen Kahvesi inşaatı gerçekleştirildi. Çaybükü Mahallesi'nde gerçekleştirilen inşaat çalışmaları sırasında Vali Aksoy'un tanıştığı Zühra nine ve oğlu yıllar geçse de Aksoy'u unutmadı. Aradan geçen yılların ardından Zühra nine ve oğlu ile Vali Aksoy yeniden buluştu. Aydın Valisi Hüseyin Aksoy'u makamında ziyaret eden anne ve oğlu Aksoy ile uzun süre sohbet ederek eski günleri andı. Duygu dolu anların da yaşandığı ziyaret sırasında Vali Aksoy'a sarılarak sevgisini dile getiren Zühra nine, Aksoy'a Muğla'ya yaptığı hizmetlerden dolayı teşekkür etti. Vali Aksoy ile hatıra fotoğrafı çektiren anne ve oğul Aksoy'a çalışmalarında başarı ve kolaylıklar dileyerek valilikten ayrıldı.