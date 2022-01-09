Aydın Valisi Aksoy'un '10 Ocak İdareciler Günü' mesajı

Aydın Valisi Hüseyin Aksoy, 10 Ocak İdareciler Günü dolayısıyla yayımladığı mesajında, "Ülkemizin gelişmesi ve kalkınması, milletimizin huzur ve güvenliği için gece gündüz demeden üstün bir vazife bilinciyle hizmet eden mesai arkadaşlarımın 10 Ocak İdareciler Günü'nü en içten dileklerimle kutluyorum. İdareciler Günü, meslek camiasında bir nevi dayanışma, hatırlama, varsa sorunların dile getirilmesi, meslek misyonunun diri tutulması açısından özel ve anlamlı bir gündür. Bugünün atfedildiği idareciler, hayatlarını işlerine adamışlar ve memleketin her köşesinde kendilerine tevdi edilen görevleri en iyi şekilde yapmanın gayreti ve çabası içerisindedirler. İl ve ilçelerimizde, devleti ve hükümeti temsil etme şeref ve onuruna sahip olan Mülki İdare Amirlerimiz, kendilerine verilen bu büyük sorumluluğun bilinciyle çalıştıkları yerlerde kamu hizmetlerinin daha etkin, verimli, adil, şeffaf ve vatandaş memnuniyetini dikkate alan bir anlayışla sunulmasında önemli çalışmalar yapmakta ve bu hizmet yolculuğunu başarı ile yerine getirmektedirler. Vatandaşımızın mutluluğu ve refahı için hizmet eden toplumsal önder konumunda olan Mülki İdare Amirlerimiz, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da ülkemizin ve milletimizin aydınlık yarınlara taşınmasında, güçlü Türkiye hedeflerine ulaşmasında en önemli vazifeleri üstlenmeye ve görevlerini hakkıyla yerine getirmeye devam edeceklerine yürekten inanıyor, tüm idarecilerimize bu zorlu görevlerinde kolaylıklar diliyorum. Bu duygu ve düşüncelerle, mensubu olmaktan gurur duyduğum meslektaşlarımın 10 Ocak İdareciler Günü'nü kutluyor, ebediyete intikal etmiş idarecilerimize Allah'tan rahmet diliyor, bütün mesai arkadaşlarıma aileleriyle birlikte huzurlu, sağlıklı ve başarılı bir meslek hayatı temenni ediyor, selam ve sevgilerimi sunuyorum" ifadelerini kullandı.